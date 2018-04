'Los Silencios', com Enrique Diaz, integra a seleção da Quinzena de Cannes

17/04/2018 | 13:28



Falta filme latino-americano na seleção oficial do 71º Festival de Cannes (8 a 19 de maio), mas, já na Quinzena dos Realizadores, a diretora Beatriz Seigner garantiu um puxadinho para o Brasil e para nossos hermanos Peru e Colômbia, com "Los Silencios".

Depois de estrear na direção com o delicadíssimo "Bollywood Dream - O Sonho Bollywoodiano" (2010), totalmente rodado na Índia, a cineasta lança na Croisette sua nova ficção, filmada na fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia.

O longa conta a história de Amparo (Marleyda Soto), mãe de dois filhos pequenos, que reencontra o pai das crianças (papel de Enrique Diaz, de "O Mecanismo") vivendo numa ilha repleta de casas de palafitas no meio do Rio Amazonas. Há ainda um curta nacional: "O Órfão", de Carolina Marcowicz.

Evento paralelo à disputa pela Palma dourada, a mostra, que este ano começa no dia 9, comporta apenas premiações paralelas (prêmios de sindicatos de técnicos cinematográficos, de cineclubes, de críticos), porém é organizada a partir de um critério de seleção tão rígido que concede prestígio imediato (e a atenção do mercado exibidor) a seus participantes. O Brasil já emplacou uma série de cults por lá, como "A Alegria" (2010), "Abismo Prateado" (2011) e "Nada" (2017).

Como atração de abertura, a Quinzena escolheu o novo longa do colombiano Ciro Guerra (de "O Abraço da Serpente"), de novo ligado a questões ameríndias: "Pássaros de Verão", codirigido por Cristina Gallego, e focado no tráfico latino dos anos 1980.

Vale atenção no cardápio do evento a escolha de um curta dirigido pelo mestre italiano Marco Bellocchio: "La Lotta". Destaca-se ainda a presença de "Mandy", um thriller com Nicolas Cage, já badalado em Sundance, sobre a caça a uma seita religiosa. A direção é assinada por Panos Cosmatos, filho do mestre dos filmes de ação George Pan Cosmatos ("Stallone Cobra").

E, para o deleite dos fãs de animes, entrou um trabalho inédito do diretor japonês Mamoru Osoda: "Mirai of the Future", sobre um garotinho que, em crise de ciúmes por conta da chegada de uma irmãzinha, consegue viajar no tempo.

Estima-se que nesta quinta-feira, 19, Cannes vá anunciar mais uma fornada de títulos da mostra "Un Certain Regard" e da seleção oficial em luta pela Palma. O pacote deve incluir uma produção nacional ("OverGod", de Gabriel Mascaro, é o mais cotado).

Cannes será aberto por "Todos Lo Saben", do iraniano Asghar Farhadi, com Ricardo Darín, Penélope Cruz e Javier Bardem. Quem preside o júri oficial é a atriz australiana Cate Blanchett. O filme brasileiro "O Grande Circo Místico" será exibido no festival francês em homenagem ao conjunto da obra do diretor Cacá Diegues.