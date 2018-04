Adolescente é apreendido por furto qualificado em São Bernardo

Do Diário OnLine



17/04/2018 | 12:30



Um adolescente foi apreendido por furto qualificado no Centro de São Bernardo na noite da última segunda-feira (16).

Por volta das 21h10, equipe do Comando de Força Patrulha do 6º Batalhão de PM (Polícia Militar) fazia patrulhamento pela Rua Carlos Miéle quando avistou um indivíduo no interior de um Fiat Palio revirando objetos. Ao notar a presença das autoridades, ele demonstrou certo nervosismo, o que motivou a abordagem.

Na busca pessoal foram localizados dentro da mochila do rapaz um simulacro de arma de fogo, duas chaves michas e objetos pertencentes ao proprietário do veículo.

O jovem foi encaminhado ao 1º DP (Centro) da cidade, onde foi elaborado o registro de ato infracional. Em seguida, foi liberado com a presença damãe e terá de se apresentar no fórum.