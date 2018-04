Kendrick Lamar é o primeiro rapper a ganhar o prêmio Pulitzer

17/04/2018 | 12:11



Na última segunda-feira, dia 16, Kendrick Lamar conquistou algo incrível em sua carreira: ele foi o primeiro rapper a ganhar um Pulitzer na categoria de música, por seu álbum DAMN. No site oficial da premiação, definiram o disco como uma uma coleção de músicas virtuosas unificada por sua autenticidade vernacular e dinamismo rítmico que oferece vinhetas afetando a complexidade da vida afro-americana moderna.

Aos 30 anos de idade, o músico conseguiu conquistar o prêmio que já foi dado para artistas do jazz, por exemplo, como os compositores Jennifer Higdon, Julia Wolfe e John Luther Adams. Lembrando que esse ano Kendrick conquistou o Grammy de melhor álbum de rap.

A conquista dele rendeu comentários de famosos, que não deixaram de prestigiá-lo. Reese Whiterspoon usou seu Twitter para escrever a seguinte mensagem:

Parabéns Kendrick Lamar por ganhar o prêmio Pulitzer por seu trabalho provocativo e inovador. Continue falando a verdade.

O Pulitzer dá prêmios nos Estados Unidos por conquistas no mundo das notícias, seja no jornal ou na revista ou no formato online. Além disso, prestigia escritores e também compositores de músicas.