Ivete Sangalo vai participar do show de Luis Fonsi, do hit 'Despacito', em SP

17/04/2018 | 11:54



O cantor porto-riquenho Luis Fonsi, dono do hit mundial "Despacito", vai contar com a participação de Ivete Sangalo durante o seu show em São Paulo, no dia 4 de maio, no Espaço das Américas, na zona oeste da capital.

"Ele é um querido, um "hitmaker". Um cara cheio de potencial. Eu descobri que ele era um fã muito grande meu e o contrário é muito verdadeiro", diz Ivete no comunicado oficial sobre sua participação. "Ele me convidou e eu achei tão querido, tão gentil. Ele está no meu país, nada mais justo do que fazer as honras da casa."

Com 20 anos de carreira, Fonsi foi responsável pelo maior hit da música latina nas paradas norte-americanas no ano passado, música que foi recordista também no YouTube, com 5 bilhões de visualizações. "Despacito", inclusive, chegou a ganhar uma versão com participação de Justin Bieber.

Com a turnê "Love Dance 2018 World Tour", ele vem pela primeira vez ao Brasil, para apresentações em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, dias 3, 4 e 6, respectivamente. Os ingressos para o show na capital paulista custam entre R$ 120 e R$ 200 reais (inteiras) e estão à venda também online.