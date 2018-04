Patrícia Elizardo, a Tônia de O Outro Lado do Paraíso, revela ter sido abordada pelas atitudes de sua personagem

17/04/2018 | 11:11



Na novela O Outro Lado do Paraíso, a médica Tônia começou na trama como alguém acima de qualquer suspeita, mas aos poucos, foi tomando atitudes bastante reprováveis, como mentir duas vezes sobre uma falsa gravidez para prender o amado Bruno, vivido por Caio Paduan. Na vida real, a intérprete de Tônia, a atriz Patrícia Elizardo, contou em entrevista que sentiu a repercussão de sua personagem pelo público:

- A Tônia inicialmente não era uma vilã, mas, ao longo da trama, ela teve um forte desvio de caráter e acabou fazendo muita coisa errada. As pessoas nas ruas e nas redes sentiram isso, me abordaram querendo saber o porquê das atitudes, que ela deveria deixar o Bruno em paz, que o seu par perfeito é o Zé Victor [risos], dentre outras coisas.

Patrícia ainda falou que por mais que não aprove as táticas de Tônia, entende o amor que a médica sentia pelo delegado:

- É muito intenso, porque ela realmente levou tudo até as últimas consequências em prol do amor que tinha por Bruno. Eu como pessoa desaprovo as atitudes dela, mas não as julgo em um âmbito mais severo. Só ela ali, naquela situação, e com aquele amor pode saber o que se passa, de longe é difícil julgar. Eu não faria o que ela fez, mas como não vivi a situação acho complicado ter uma opinião formada e definitiva sobre isso.

Experiente no teatro, a atriz estreou na televisão em participações em Ti Ti Ti e Passione, em 2010, e depois apareceu em papéis em novelas como Em Família, A Regra do Jogo, I Love Paraisópolis. Patrícia contou como foi a transição dos palcos para as telinhas:

- Os meios são diferentes, assim como a linguagem e interação. Mas eu sempre quis fazer televisão, já havia feito outros trabalhos antes da Tônia, e adorei! É algo que me motiva muito e me faz feliz e realizada.

Falando em teatro, Patrícia revelou que depois das gravações da novela, deve continuar a se dedicar à peça ELA, que fala sobre a Esclerose Lateral Amiotrófica, doença que afeta as células nervosas do corpo. Mas a atriz também respondeu o que mais vai sentir falta do set:

- Da rotina diária e de toda a equipe. Somos parceiros e fiz amigos muito especiais que quero levar para a vida toda junto comigo.