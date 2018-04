Desafios para reconstruir reputações

Do Diário do Grande ABC



17/04/2018 | 11:15



Artigo

Seja por conta da Operação Lava Jato, seja devido à crise prolongada, o fato é que muitas empresas sofrem processo de contínuo desprestígio, representado por forte abalo de suas reputações no mercado. As consequências são negativas, em graus variados, porque a qualidade da reputação é cada vez mais um meio para selecionar parceiros, fornecedores de serviços e produtos ou produtos de consumo. Não é à toa a atenção crescente voltada às próprias marcas, que em última instância, percebe-se, transferem valor (desde que o tenham) e endossam as respectivas promessas.

O grande e inevitavelmente doloroso primeiro passo para trabalhar no resgate da reputação se parece com uma terapia, com a busca da essência e o entendimento do que foi, muitas vezes, inadvertidamente prometido. A maioria das empresas ostenta publicamente MVV (Missão, Visão e Valores), feitos via de regra para cumprir tabela. Convencionou-se como prática indispensável. Mas o fato é que aqueles enunciados e cardápios de boas intenções não passam de clichês e de valores não compartilhados internamente. Se trocarmos MVV entre empresas, sorrateiramente durante a noite, ninguém vai notar. Se olhássemos os valores das empresas pegas na Lava Jato, podemos apostar, ética e transparência constavam no meio da lista.

A ‘última moda’ do ramo é exibir um propósito. ‘De hoje em diante, todas as empresas têm que ter propósito’, diz-se, e aqui se subentende que se trata de propósito social ou ambiental. O que é mais uma falácia. Porque as empresas, para serem dignas, não precisam ter sua razão-de-ser vinculada a causas dessa ordem. Basta vermos as gigantes de tecnologia, com propósitos restritos, mas muito bem definidos: entender o consumidor e oferecer algo relevante, que facilite sua vida.

Em vez de elegerem-se grandes propósitos, é mais efetivo perseguir com tenacidade respostas a questões mais simples, como, por exemplo, o why/how/what. Significa concentrar esforços para definir e compartilhar visão comum, que abrange o porquê do fazer e de estarem ali reunidos. Essa visão comum compartilhada, quando bem elaborada, funciona como guia de conduta que dispensa maiores explicações sobre como proceder, já que o destino é conhecido. Favorece a liberdade e a criatividade, em troca de metas burocráticas.

É, portanto, como foco na reconstrução de uma promessa crível, relevante e entregável, elaborada conscientemente, e comunicada com clareza, consistência e adequação aos diversos públicos (stakeholders), que se avança nos passos necessários frente ao desafio de resgatar a reputação ora prejudicada.

Carlos Dränger é CEO da Cauduro Dränger e criador da TerapiadaMarca.com.

Palavra do leitor

Obras

É cada vez mais comum vermos obras ‘politiqueiras’ sendo iniciadas em período eleitoral, principalmente quando o gestor entra nessa etapa e tenta se reeleger ou eleger seus indicados. De olho nas urnas, políticos lançam ou apressam obras que, em muitos casos, estavam paradas ou cujos cronogramas previam outras datas de inauguração, para não mencionar a necessidade ou a prioridade de algumas dessas obras. São ruas com trechos interditados, praças fechadas, recapeamentos de vias, calçadas com passagem de pedestres quase impossível e outras variedades. Veremos em São Bernardo verdadeiro ‘canteiro de obras’, já iniciadas na (indi)gestão anterior. Algumas até já iniciadas. Agora, não pode o prefeito simplesmente paralisar as da Estrada dos Alvarenga, situação cruel para os moradores e trabalhadores do Grande Alvarenga. Prefeito, olhe com olhos de ver. Ou vai esperar a proximidade das eleições, reiniciá-las e comparecer com seus candidatos a tira colo? Não vai dar certo.

Luizinho Fernandes

São Bernardo

Todos presos

Nesta Palavra do Leitor a senhora Elaide Pereira pergunta onde estão aqueles que pediam a saída de Lula e Dilma, cobra a prisão dos outros, já que seu ídolo está preso (Calaram-se?, ontem). Pois bem, minha senhora, muitos me perguntam como pode um presidente que tinha mais de 80% de aprovação estar preso? Alto lá! A pergunta que se faz é outra: como pode um presidente que saiu com tamanha aprovação roubar tanto, achando que ficaria impune? Raivosa é a senhora, que não aceita as decisões da Justiça, pois, para petistas, o que vale é o que é bom para eles, se contrariá-los é golpe. Aqueles que roubaram, além de presos, deveriam devolver o dinheiro roubado. Para sua informação, os demais que ainda não estão na cadeia se beneficiam do foro privilegiado, o que é vergonha e já deveria ter sido extinto. Haverá o dia em que veremos todos presos, sem exceção e sem cor ideológica, basta o Supremo trabalhar liberando os processos.

Izabel Avallone

Capital

Não decola

Parece que Geraldo Alckmin, candidato do PSDB à Presidência, ainda não entendeu que o discurso politicamente correto que vem acompanhando os tucanos há décadas não convence mais. O ex-presidente Lula mudou o conceito de campanhas, cujo lema é ‘ganha quem berra mais’. Simples comentário de Alckmin já mostra que vai continuar com, no máximo, 10% de aprovação, porque, quando ele começa a falar, se dá sono nos mais escolarizados, imaginem em quem está acostumado com berros? Alckmin, que foi bom gestor em São Paulo, deveria se candidatar ao Senado Federal e deixar o caminho livre para outros candidatos mais aguerridos. Embora grande parte da mídia seja contra a divisão do ‘nós contra eles’ que se propagou no País, adora acompanhar barraco e Alckmin jamais dará essa chance. É candidato para Suécia, Dinamarca etc e não para o Brasil pós-Lula. Precisa ter substância. Entenderam?

Beatriz Campos

Capital

Triplex – 1

Você votaria em candidato que apoia e inclusive transmite ao vivo no seu site a invasão de apartamento residencial, mesmo que desocupado? Quem pagará os prejuízos causados ao prédio? Certamente serão os condôminos, visto que os invasores não têm personalidade jurídica nem foram indiciados pela polícia. Se esse indivíduo for eleito presidente da República, quais os limites que os movimentos (MTST, MST, Povo Sem Medo etc) terão? Tudo bem que você pode dar a sorte de não ter o seu imóvel invadido, já que você o ocupa, mas se invadirem o imóvel vizinho ao seu? Você conviverá numa boa com essa laia? Se o MTST quer causar, poderia invadir também o sítio de Atibaia, cuja adega é de primeira e a área comporta muitos militantes. Fica a sugestão.

Claudio Juchem

Capital

Triplex – 2

Realmente, o Psol é filial do PT. E sob o comando de seu candidato ao Planalto, Guilherme Boulos, com sua tropa do MTST, invadiu o apartamento triplex do Guarujá, o mesmo que levou o Lula para cadeia! E que, somente depois de três horas de muita reclamação dos condôminos, que ficaram literalmente reféns, esses desocupados e baderneiros saíram do local. Sem antes deixar de argumentar que, se o triplex de fato pertence ao ex-presidente, todos têm direito da ficar no imóvel. Na realidade, o lado bom desse deplorável evento ocorrido no Guarujá é que até o Psol concorda com a Polícia Federal, com o juiz Sérgio Moro e o TRF-4, de Porto Alegre, que esse luxuoso apartamento foi adquirido por Lula, com recursos provenientes de propina.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)