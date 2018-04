O sonho mais próximo

Do Diário do Grande ABC



17/04/2018



O imóvel próprio é sonho da maioria das pessoas. O problema é que nem todas possuem o valor necessário para a aquisição e, desta forma, são obrigadas a recorrer a financiamentos de longo prazo.

A notícia de que a Caixa Econômica Federal, a principal instituição bancária do País em concessão de crédito para o financiamento imobiliário, reduziu as taxas praticadas – entre 9% e 10,25% – e ainda elevou o total a ser financiado de 50% para 70% é extremamente relevante. Na prática, significa maior facilidade para a obtenção da moradia, pois um dos obstáculos para as famílias é conseguir juntar o valor necessário para dar a entrada no negócio.

As medidas da Caixa também sinalizam a reação da economia após período de recessão. Isso porque os recursos utilizados para o crédito imobiliário são originados da poupança. Assim, se o País vai mal, há diminuição de depósitos e, ainda, saques para a quitação de despesas. Se ocorre situação contrária, a tendência é que os juros caiam e outras aplicações se tornem menos interessantes, o que resulta em migração para a caderneta. Prova disso é que, em março, o volume de depósitos superou o de retiradas em R$ 3,9 bilhões, o que não acontecia no mês desde 2014.

A baixa nas taxas é saudada por futuros mutuários e também pelo setor de imóveis. Representante de associação que reúne construtoras, imobiliárias e administradoras do Grande ABC destaca que é um sinal de que os recursos da Caixa estão equilibrados, mas afirma que ainda há espaço para maior redução, podendo bater a casa dos 7%, como já ocorreu em 2008.

Além disso, a movimentação da Caixa certamente vai influenciar outros bancos a seguirem a tendência para que não percam espaço no mercado. Com a engrenagem girando, como sintetizou dono de comércio ouvido por este Diário, ganham todos. Aqueles que almejam sair do aluguel, os que precisam vender e os estabelecimentos comerciais. Sem falar dos empregos na construção civil. Um círculo virtuoso muito bem-vindo.