Durant e Thompson brilham, Warriors vence e abre 2 a 0 sobre o Spurs nos playoffs

17/04/2018 | 09:45



Liderado por grandes atuações de Kevin Durant e Klay Thompson, o Golden State Warriors venceu o San Antonio Spurs por 116 a 101, em casa, na noite desta segunda-feira (já na madrugada de terça no horário de Brasília), e abriu 2 a 0 sobre o rival na série melhor de sete confrontos entre as duas equipes nos playoffs da NBA.

Atual campeão da liga de basquete dos Estados Unidos, o time de Oakland já havia superado o adversário com facilidade no último sábado, no Jogo 1 deste embate válido pela Conferência Oeste, e agora deu novo passo para ficar mais próximo da classificação à fase seguinte da competição.

Atuando diante dos seus torcedores na Oracle Arena, o Warriors contou com 32 pontos de Durant e outros 31 de Thompson para voltar a confirmar o fator quadra. Assim, a dupla de astros ofuscou o ótimo desempenho de LaMarcus Aldridge, cestinha do duelo pela franquia do Texas, com 34 pontos, sendo que ele ainda contabilizou um "double-double" ao apanhar 12 rebotes.

E vale lembrar que o Warriors abriu 2 a 0 sobre o Spurs mesmo sem contar com Stephen Curry, que ainda se recupera de uma lesão no joelho esquerdo. Sem a estrela, os donos da casa foram superados nos dois primeiros quartos deste último duelo e os visitantes terminaram a metade inicial da partida em vantagem de 53 a 47.

Porém, a partir do terceiro período, os anfitriões deram início a uma grande reação. Além de a defesa do time conseguir apertar a marcação para neutralizar Aldridge, Thompson e Durant começaram a desequilibrar no setor ofensivo e conduziram o time rumo a um triunfo que depois se tornou tranquilo no último quarto, com os campeões fechando o confronto com 15 pontos de diferença sobre o Spurs.

O terceiro jogo da série entre as duas equipes será na próxima quinta-feira, em San Antonio, onde os donos da casa precisarão vencer para reduzir a vantagem do Warriors para 2 a 1 e consequentemente aumentar a esperança de poder desbancar o favoritismo do rival.

HEAT EMPATA SÉRIE - Na outra partida válida pelos playoffs da NBA realizada na noite desta segunda-feira, o Miami Heat derrotou o Philadelphia 76ers por 113 a 103, fora de casa, e empatou em 1 a 1 a série que trava com o rival. No último sábado, a equipe da Flórida havia sido arrasada pelo adversário por 130 a 103, também como visitante, no primeiro duelo desta melhor de sete partidas na Conferência Leste.

Para surpreender, o Heat contou com atuação decisiva do veterano Dwyane Wade, três vezes campeão da NBA em sua carreira. Ele saiu do banco para marcar 28 pontos em 26 minutos em quadra, sendo que ainda ajudou a sua equipe com sete rebotes e três assistências.

Assim, o astro terminou como cestinha da partida, na qual Ben Simmons e Dario Saric foram os principais destaques ofensivos do 76ers, com 24 e 23 pontos, respectivamente. Já Ersan Ilyasova fez um "double-double" ao somar 14 pontos e 11 rebotes pela equipe da casa.

Após quebrar a vantagem do mando de quadra do time da Filadélfia, que realizou melhor campanha na temporada regular, o Heat voltará a enfrentar o adversário na próxima quinta-feira, em Miami, com a chance de virar a série para 2 a 1.

Os playoffs da NBA seguem nesta terça-feira com mais três partidas. Em vantagem de 1 a 0, o Toronto Raptors volta a enfrentar o Washington Wizards no Canadá. O mesmo vale para o Boston Celtics, que abriu a sua série contra Milwaukee Bucks com um triunfo e novamente atuará com o apoio de sua torcida. Já o Portland Trail Blazers tentará aproveitar o fator quadra para superar o New Orleans Pelicans, que na abertura desta melhor de sete jogos derrotou o time do Oregon como visitante.