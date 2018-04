Tuíte de Trump sobre desvalorização do yuan foi "tiro de advertência" para China

17/04/2018 | 09:23



O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmou nesta terça-feira que a mensagem no Twitter do presidente Donald Trump sobre a China e a Rússia estarem atuando em uma espécie de "jogo da desvalorização cambial" foi um "tiro de advertência". Trump tratou do assunto ontem, reclamando que os dois países mantinham as moedas fracas enquanto o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) continua a elevar os juros. "Não é aceitável!", afirmou ele.

Em entrevista à CNBC, Mnuchin disse hoje que o tuíte foi uma advertência para que Pequim não desvalorize sua moeda. Fonte: Dow Jones Newswires.