Após eliminação no BBB, Breno admite que continuaria ficando com Ana Clara se não fosse Ayrton

17/04/2018 | 09:11



Após ser eliminado na última segunda-feira, dia 16, no Big Brother Brasil 18, Breno abriu o jogo sobre suas experiências no confinamento. Sobre romance que viveu com Paula, o galã negou que tenha dito eu te amo para a beldade, mas confirmou que gostaria de ficar com ela fora da casa: - É ?lindinha?. Para falar ?eu te amo? é muito difícil. Confesso que não foi, se fosse eu falaria. Esse é um sentimento muito forte para mim. Ela é uma pessoa muito parceira, me ajudou muito no jogo. Tenho vontade de trocar ideia aqui fora. E explicou que tudo começou após a eliminação de Jaqueline e que se sentia incomodado por ficar com Paula na frente de Ana Clara: -Foi logo depois que a Jaqueline saiu, mas um dia lá parece que passou uma semana. Eu sentia que ela também queria de certa forma, mas tinha os empecilhos de ter ficado com outras meninas antes. Foi rolando até dar certo. Querendo ou não, tinha um desconforto de ficar na frente da Ana Clara. Aliás, o brother explicou que só não continuou com Ana Clara por causa de Ayrton: Continuaria ficando com Ana Clara, igual seria com a Paula, se não fosse pelo Ayrton. Eu tinha certeza que o Papito não ficaria tranquilo, não ia se sentir à vontade e eu ia ficar desconfortável de ficar criando uma situação constrangedora, atrapalhando ele psicologicamente, porque ele foi para jogo, isso ia tirar ele do sério.

Já dentro da casa, Kaysar só comemorou sua vitória como Líder. Garantido na grande final, o brother beijou um relicário da família e fez um pedido: - Mãe, falta muito pouco, meu amor. Só aguenta um pouquinho mais e fica viva, pelo amor de Deus. Você, meu pai, ficam vivos, pelo amor de Deus. Eu quero vocês vivos.. Paula, por sua vez, foi às lágrimas após ser indicada por Kaysar ao paredão: -Duas pedradas de uma vez. Aguentou até agora, aguenta mais., disse ela, citando o paredão e a eliminação de Breno.

Ao conversar com Ana Clara e Gleici, Ayrton falou sobre o paredão: -Cara, não acredito... Bom, se eu sair amanhã é porque não ia ganhar mesmo. Em seguida, a acreana questionou sobre quem deve ganhar o programa e Papito foi incisivo: Kaysar!. Ayrton ainda questionou a Ana Clara qual a intuição da sister sobre o paredão e a jovem foi sincera: Eu sempre acho que a gente vai sair.

Durante bate-papo com Gleici, Ana Clara ainda reclamou do comentário de Paula, que indicou a família Lima por dizer que se sente em desvantagem em relação a eles, que estão em dupla, quando o jogo teoricamente é individual: - Não foi ideia nossa vir aqui juntos, e em nenhum momento tiramos vantagem disso. Só jogamos o jogo que foi colocado pra gente. Não fomos beneficiados em momento algum. A gente ganhou as provas porque fomos melhores do que as outras pessoas naqueles momentos. É como se fosse nossa culpa ter vindo em família. A sister ainda analisou a trajetória de Kaysar durante o confinamento: -Ele não se arriscou aqui dentro. É natural que ele só seja indicado ao paredão agora. Ele é o cara gente boa que só brinca porque ele não se envolveu na casa, não entrou nas coisas. Enquanto isso, Gleici ficou pensando sobre a grande final: -Já estou no terceiro lugar, né? E, se vocês voltarem, vai ser tipo... nossa! Mesmo eu gostando da Paula, repito, mas todo mundo deve ver que eu tenho mais amizade hoje com vocês.

Ayrton ainda aproveitou a madrugada tensa para aconselhar Kaysar sobre as lamentações do brother: - Senta aqui pra eu falar uma parada pra você. Lembra quando você falou ontem pra mim que você só leva tiro e bala? Não leva, cara. Sabe por quê? Porque a vida também oferece flores, ela te oferece muitas flores. A vida também oferece flores. Repare as pessoas que estão do seu lado. A tua vida já mudou. Não pense que a vida só te traz tristeza, ela te oferece flores. Ela te deu flores, te dá flores e vai te dar mais flores, teu jardim está crescendo. Esse é teu jardim. É um conselho. Não fique se lamentando por tudo o que aconteceu com você. Sem muitas palavras, Kaysar apenas agradeceu e disse Sim, graças a Deus.

O sírio ainda conversou com Paula e Gleici na cozinha. Ao relembrarem romance com Patrícia, ele explicou: -Eu fui bem sincero. Várias vezes eu falei pra ela. Fui bem sincero com ela, falei: olha, não sei se é desejo ou amizade, tipo assim. Não sei como eu falei pra ela. Eu não quero perder sua amizade por causa do beijo. Fui bem sincero várias vezes. Durante a tarde, ele já havia conversado com Paula sobre a relação com Patrícia e admitiu não ter se envolvido completamente com a eliminada: -A gente foi bem nada.... E a personal trainer brincou: -Bem nada a ver, completou arrancando risos do brother, que logo em seguida tentou explicar: Bem profissional...A gente deu muita risada. Tudo profissional, nada pessoal, garantiu.