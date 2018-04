Antaq abre consulta sobre arrendamento de terminais em dois portos

17/04/2018 | 08:43



A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) avisou na edição desta terça-feira, 17, do Diário Oficial da União (DOU) que realizará consultas públicas para aprimorar as minutas do edital de licitação e do contrato de arrendamento de um terminal para movimentação de granéis líquidos combustíveis localizado no Porto de Vitória (ES) e de outros três, também de granéis líquidos combustíveis, em Cabedelo (PB).

De acordo com o aviso, as contribuições poderão ser encaminhadas à Antaq desta terça até o dia 28 de maio em formulário específico disponível no site da agência. Também haverá audiências presencias, em data e local ainda a serem definidos pela Antaq.