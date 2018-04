Artista são-caetanense traz exposição no Singular

Gabriela Lopes



Artista de São Caetano, Bruno Novaes é a mente criativa e mãos talentosas por trás da exposição O Corpo Mente Menos que as Palavras, na OMA Galeria, em São Bernardo. A atividade, que segue até o dia 29, ainda contou com o pré-lançamento de seu primeiro livro, Alugo para Rapazes (Lamparina Luminosa, R$ 30, 150 págs.), que retrata série de encontros íntimos por meio do desenho e da poesia. “Fiquei muito feliz em ter visto a casa cheia, com pessoas que fizeram parte do meu trabalho”, conta. Na última semana, o grupo ainda integrou a SP-Arte, renomado festival na Capital.

Por aí...

Sorriso

Dentista de Santo André, Katia Menegasso está em Miami, nos Estados Unidos, para programa de estudo no Marc Institute, parte de sua pós-graduação em Harmonização Orofacial. “Foram meses de planejamento para esta tão sonhada oportunidade”, comenta a profissional, que retorna ao Brasil na sexta-feira.

Saúde

Em Ribeirão Pires, a nutricionista Izabelle Jade Albuquerque está focada em promover orientações nutricionais gratuitas. Entre as novidades da profissional, está o uso de bioimpedância tetrapolar – exame que diz detalhadamente o percentual de gordura, a massa óssea, água corporal, entre outros elementos.

Oportunidade

História da arte, atividades práticas com desenho, colagem, pintura em tela e aquarela serão ensinados no curso Arte para Terceira Idade, promovido pelo Instituto Acqua, em Santo André. As inscrições já estão abertas para a formação da primeira turma.

Doutores

Advogada são-caetanense, Flavia Maria Dechechi reúne profissionais do Direito no encontro Vinhoterapia Empresarial, hoje, às 17h, em reduto gastronômico de São Caetano. “Será um momento de degustação da bebida alcoólica, confraternização e, principalmente, para fomentar o networking”, comenta. A ação também terá momento de debate sobre crises empresariais.