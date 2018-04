Ana Paula Vescovi é nomeada secretária executiva do Ministério da Fazenda

17/04/2018 | 07:59



O governo federal formalizou nesta terça-feira, 17, no Diário Oficial da União (DOU), a nomeação da ex-secretária do Tesouro Nacional Ana Paula Vescovi como secretária executiva do Ministério da Fazenda. O anúncio de Ana Paula para a função foi feito pelo novo ministro da pasta, Eduardo Guardia, na semana passada, quando assumiu o cargo.

Com o remanejamento de Ana Paula, Mansueto Almeida deixará a Secretaria de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loteria para chefiar o Tesouro Nacional, conforme o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, havia antecipado no fim de semana e a Fazenda confirmou nesta segunda-feira, 16, em nota.

O Diário Oficial desta terça traz ainda a nomeação de Ludmila Vidigal Silva para o cargo de subsecretária de Crédito e Garantias às Exportações da Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda. Ludmila substitui Guilherme Laux, exonerado do cargo "a pedido".