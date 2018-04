Casa Branca diz que sanções contra a Rússia ainda estão sendo consideradas

16/04/2018 | 22:26



A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, divulgou nesta segunda-feira um comunicado em que dá apoio à embaixadora dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas (ONU), Nikki Haley, em relação à imposição de novas sanções econômicas contra a Rússia. De acordo com Sanders, as penalidades ainda estão sendo consideradas pelo governo de Donald Trump.

No domingo, Haley afirmou que novas sanções seriam importas pelo Departamento do Tesouro nesta segunda-feira, quando, de fato, o anúncio não foi planejado, conforme duas pessoas familiarizadas com o assunto. No comunicado, Sanders tentou esclarecer a situação, ao dizer que "estamos considerando sanções adicionais contra a Rússia e uma decisão será tomada em breve". Antes do comunicado, no entanto, o jornal Washington Post havia divulgado que Trump havia feito uma intervenção para impedir que as penalidades entrassem em vigor nesta segunda-feira.

As fontes afirmaram que o governo americano não tem planos de anunciar sanções contra a Rússia nesta semana, embora tenham notado que duas empresas foram atingidas com penalidades no mês passado, em uma parcela amplamente negligenciada do pacote de sanções que lidou, principalmente, com a interferência russa na eleição presidencial americana de 2016.

Após os comentários de Haley, alguns membros do governo Trump sugeriram que as sanções, que estão sendo consideradas, poderiam ser lançadas nesta segunda-feira. No entanto, outros membros comentaram que seria mais sensato e mais eficaz esperar por um período maior que três dias depois que os EUA, o Reino Unido e a França enfureceram a Rússia com ataques com mísseis contra a Síria na noite de sexta-feira. Fonte: Associated Press.