Recuperado, Rhodolfo volta a treinar no Fla e pode ser relacionado para quarta

16/04/2018 | 20:50



Recuperado de lesão, o zagueiro Rhodolfo voltou a treinar no Flamengo nesta segunda-feira e deve ser relacionado nesta terça para o duelo contra o Independiente Santa Fe, pela Copa Libertadores. O defensor treinou normalmente após se recuperar de contusão na panturrilha direita.

O jogador deve ser opção para o técnico Maurício Barbieri, que não deve mudar a zaga titular, formada atualmente por Juan e Réver. Rhodolfo não entra em campo desde o fim de março, quando participou da eliminação do Flamengo nas semifinais do Campeonato Carioca. Desde então, vinha fazendo trabalho de recuperação.

Se não ganhar uma chance na Libertadores, o zagueiro poderá fazer seu retorno no Brasileirão, uma vez que já cumpriu a suspensão pela confusão com Felipe Vizeu na reta final do campeonato do ano passado.

Nesta segunda, Rhodolfo participou de trabalho com bola com os jogadores que não foram titulares na estreia do Flamengo no Brasileirão, no empate com o Vitória por 2 a 2, no Barradão. Estes fizeram trabalho regenerativo nesta tarde no Centro de Excelência em Performance (CEP FLA).

Os demais terminaram o dia em trabalhos de bola parada, tanto ofensiva quanto defensiva, sob a orientação de Maurício Barbieri, preocupado com o posicionamento dos jogadores.

O elenco rubro-negro voltará aos trabalhos na tarde desta terça-feira, em treino aberto no Maracanã, com a presença da torcida. Até o início desta noite, o clube já contabilizava 35 mil ingressos trocados por 1kg de alimento não perecível. O treino terá início às 15 horas.