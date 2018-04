Geromel treina e deve reforçar o Grêmio contra o Cerro Porteño

16/04/2018 | 19:59



Com baixas no ataque, o técnico Renato Gaúcho ganhou uma boa notícia na defesa do Grêmio nesta segunda-feira, véspera do importante duelo contra o Cerro Porteño, no Paraguai, pela Copa Libertadores. O zagueiro Pedro Geromel treinou normalmente e deve ir para o jogo, em Assunção.

O defensor era dúvida porque contraíra uma virose no fim de semana. Por isso, desfalcou o time gaúcho na estreia no Brasileirão, em que sua equipe venceu o Cruzeiro por 1 a 0, fora de casa. Paulo Miranda foi seu substituto. Mesmo assim, Geromel viajou com a delegação gremista para a capital paraguaia. E, lá, treinou nesta terça com os demais companheiros de time.

Na atividade desta segunda, o zagueiro não teve a companhia do lateral Cortez, do zagueiro Kannemann e do meia Ramiro no treino recreativo, que até teve a presença do técnico Renato Gaúcho. O trio apenas correu em volta do gramado e não preocupa o treinador para o duelo desta terça.

Sem ter mais dúvidas na defesa, Renato Gaúcho terá duas baixas para a importante partida do Grupo A da Libertadores. André, autor do gol da vitória sobre o Cruzeiro, não foi inscrito a tempo de disputar a fase de grupos da competição. E Luan foi vetado por lesão, ainda no fim de semana.

Sem eles, o treinador deve ter Jael como referência no ataque e a mesma formação do meio-campo que venceu na estreia no Brasileirão. Assim, o Grêmio deve ser escalado nesta terça com Marcelo Grohe; Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon, Arthur, Ramiro, Cícero e Everton; Jael. Técnico: Renato Gaúcho.