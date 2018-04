EUA e Reino Unido acusam Rússia de hackear equipamentos globais

16/04/2018 | 19:47



Os Estados Unidos e o Reino Unido acusaram em conjunto o governo da Rússia de atacar os equipamentos globais de internet por espionagem política e econômica. Os governos dos dois países disseram que as operações, que supostamente envolvem a implantação de Malware em roteadores de internet e em outros equipamentos, também podem lançar as bases para futuros ataques cibernéticos ofensivos.

Uma declaração conjunta emitida nesta segunda-feira foi assinada pelo Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS, na sigla em inglês), pelo FBI e pelo Centro Nacional de Segurança Cibernética do Reino Unido. No documento, as agências afirmam que os alvos russos incluem equipamentos de internet públicos e privados, mas não fornecem detalhes.

Um alerta técnico associado diz que as duas nações têm "alta confiança" na descoberta e acrescenta que a interferência da polícia russa patrocinada pelo Estado tem sido relatada por várias fontes desde 2015. O alerta pede que as empresas afetadas e as organizações do setor público tomem medidas para fortalecer dispositivos com pouca segurança, mas cita apenas um produto específico. Fonte: Associated Press.