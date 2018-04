Previ cria aplicativo para participantes planejarem investimentos

16/04/2018 | 18:42



Com 86 mil associados e R$ 12,5 bilhões em ativo no plano Previ Futuro, de contribuição definida, a Previ anunciou a criação de uma ferramenta para apoiar os participantes a definirem seus cenários de investimentos de acordo com o valor do benefício que desejam ter no futuro. A ferramenta - um aplicativo para smartphone - está disponível apenas para os participantes e tem o objetivo de ajudá-los na escolha entre os planos oferecidos pela entidade: conservador, moderado, arrojado e agressivo.

Segundo o presidente da Previ, Gueitiro Genso, o aplicativo é importante para os participantes que querem planejar suas aposentadorias: "No Previ Futuro, o valor da aposentadoria dos participantes depende consideravelmente do volume de recursos acumulados durante a vida laboral. É uma excelente oportunidade de melhorar a aposentadoria e participar mais ativamente do processo de gestão do saldo de conta", disse.

De acordo com o relatório de fevereiro da Previ, 80% dos participantes do Previ Futuro estão no plano arrojado, que prevê alocação de 20% a 40% em renda variável.

Na semana passada, a Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda disse que vai criar um grupo de trabalho para discutir a possibilidade de familiares de participantes de planos de previdência fechados ingressarem como participantes nessas entidades. A autorização é uma antiga demanda dos fundos de pensão, que poderiam competir com os produtos de previdência aberta.