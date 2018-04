'Acabou a carreira dele', diz Silvio Santos sobre Datena

16/04/2018 | 18:21



Silvio Santos aproveitou seu programa no último domingo, 15, para criticar o apresentador Datena, que trocou os programas policiais para apresentar o Agora É Com Datena, novo dominical da Band.

Após o humorista Alexandre Porpetone fazer uma imitação de Datena durante o quadro Jogo dos Pontinhos, Silvio comentou: "O Datena agora vai fazer programa no domingo, onde é que já se viu? E vai deixar o filho no lugar dele. Acabou a carreira do Datena. Fazer programa de domingo e deixar o filho no lugar dele na Band, acabou a carreira dele."

"Tem artista que é assim: quando tá no ápice, resolve cair pra não levantar mais. Onde é que já se viu, o Datena fazer programa no domingo, e concorrer com os outros programas no domingo?", prosseguiu, 'inconformado'.

Silvio ainda fez uma referência ao Quem Fica em Pé, programa que Datena apresentou há cerca de cinco anos, mas que não durou muito tempo: "Ele fez o programa de jogar no buraco, lembra? Foi um fracasso."

Lívia Andrade, uma das participantes, tentou alfinetar o patrão: "Por que o Datena não pode deixar o filho apresentando o programa no lugar dele? Você também coloca suas filhas pra apresentar no seu lugar."

Silvio, porém, rebateu: "Mas eu coloco as minhas filhas porque eu sou o dono! E ele não é o dono, tá legal? A Band não é do Datena, ele ainda não conseguiu comprar. Ele precisa se conformar e fazer o que ele faz. Domingo ele pode fazer também, porque vai ganhar um pouco mais, agora, colocar o filho no lugar dele? Onde é que já se viu?!"