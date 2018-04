Após 3 gols anulados, West Ham arranca empate com o Stoke no Inglês

16/04/2018 | 18:19



Em jogo movimentado que encerrou a rodada do Campeonato Inglês, o West Ham sofreu nesta segunda-feira, mas arrancou o empate com o Stoke City por 1 a 1, diante de sua torcida, no estádio Olímpico, em Londres. Os anfitriões tiveram três gols anulados pela arbitragem, todos no eletrizante segundo tempo do confronto.

O resultado manteve o time mandante afastado da zona de rebaixamento. Com 35 pontos, o West Ham ocupa o 14º lugar da tabela. Já o Stoke, que precisava da vitória, soma 28 e continua dentro da zona de rebaixamento, na 19ª e penúltima colocação.

West Ham e Stoke City fizeram um primeiro tempo de pouca animação e chances remotas de gols. Mas a situação mudou totalmente depois do intervalo. Foram cinco gols na etapa final, sendo que três deles foram anulados pelo juiz.

Aos 11 minutos, Marko Arnautovic desviou para as redes, mas a arbitragem anulou o lance, por impedimento. Apenas dez minutos depois, foi a vez do suíço Edimilson Fernandes balançar as redes. Novamente, o assistente levantou a bandeirinha.

Mais eficiente, o Stoke chegava pouco ao ataque. Mas, quando chegou, converteu com o veterano Peter Crouch. Aos 34 minutos, ele aproveitou falha e rebote do goleiro e, na pequena área, só empurrou para as redes.

A reação do West Ham veio quase nos acréscimos. Aos 45, Andy Carroll aproveitou levantamento na área e completou de primeira para o gol. E, na sequência, como virou rotina na partida, a arbitragem anulou outro gol dos anfitriões. Desta vez, assinalou toque de mão do próprio Carroll antes de finalização certeira de Chicharito Hernández.