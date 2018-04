Mãe de Michael Jackson, Katherine Jackson teria sofrido derrame que a deixou com dificuldades para ver e falar

16/04/2018 | 18:11



Katherine Jackson, a mãe de Michael Jackson, teria sofrido um derrame aos 87 anos, segundo o Radar Online. Várias fontes disseram ao veículo que isso teria acontecido na primeira semana de abril, e que ela já está se recuperando em casa.

Ela está tendo dificuldades em enxergar e falar. Mas está sob controle, os médicos estão monitorando sua saúde.

Este seria mais um pequeno episódio, de uma série de derrames que ela tem tido há alguns anos. Além disso, sua saúde como um todo estaria debilitada.

Katherine deu à luz dez filhos, incluindo os gêmeos Marlon e Brandon, com o segundo tendo morrido poucas horas após o parto.

Após a morte do Rei do Pop, Michael Jackson, ela ganhou o controle dos bens do filho, e a guarda de seus três filhos, Paris, Prince e Blanket.