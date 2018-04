Neta de Audrey Hepburn, Emma Ferrer virá ao Brasil para a SPFW pela primeira vez

16/04/2018 | 18:11



Audrey Hepburn foi uma queridinha - e ainda é - do universo artístico durante o século XX. A musa, que morreu em 1993 aos 63 anos de idade, teve dois filhos, Sean Hepburn Ferrer e Luca Dotti. Como a maior parte das histórias, seus filhos tiveram outros filhos: Emma Kathleen Ferrer, Gregorio Ferrer, Santiago Ferrer. E, para a surpresa de todos, sua única neta, Emma, virá ao Brasil para a São Paulo Fashion Week pela primeira vez.

Raquel Davidowics, estilista da UMA, trará a neta de Audrey para a grande ocasião como convidada especial e mostrará suas apostas para o Outono Inverno de 2018.

A amizade das duas não é de hoje:

- Tudo começou em Nova York, quando nosso querido amigo Geová Rodrigues [estilista brasileiro] nos apresentou. Eu participei de um vídeo feito por ele na época da New York Fashion Week, e nele usei peças da UMA. Fiquei encantada, contou Emma.

A estilista foi convidada pela neta e modelo para participar da Ideas Get Dressed, uma exposição que aconteceu em Nova York, reunindo artistas importantes do mundo da moda como Manolo Blahnik e Zac Posen.

Por ser a primeira vez de Emma no Brasil, a modelo assume estar animada com a oportunidade:

- Eu nunca fui ao Brasil antes. Estou mais do que animada. Conheço muitas pessoas maravilhosas, apaixonadas e altamente criativas do Brasil. É uma população de artistas e grandes pensadores, por isso estou muito feliz em poder conhecer mais sobre o país e ouvir tudo sobre as ideias e os planos das pessoas para o futuro.

Além de ter nascido em berço de ouro, Ferrer assume um papel importante para os refugiados como embaixadora da ONU - Organizações das Nações Unidas, que surgiu após a Segunda Guerra Mundial no intuito de impedir uma terceira e garantir os Direitos Humanos. Sobre isso, Emma conta como se envolveu na causa:

- Eu morava entre os Estados Unidos e a Europa quando me envolvi na causa. Em parte, sinto o quanto essa causa é importante pelo o que aprendi em minha família e do que foi transmitido através das gerações em ambos os lados de minha família. Não apenas pela minha avó paterna, Audrey Hepburn, mas também pelo lado da minha mãe, que foi enfermeira na Índia durante os tempos coloniais. Caridade, misericórdia e cuidado com os outros é algo que sempre ensinei e sempre é uma natureza primária para mim. Tudo o que precisamos é que as pessoas tomem a decisão de fazê-lo, e o resto se encaixa quase sem esforço. Acredito piamente que as coisas que serão feitas acontecerão com facilidade e fluidez, e esse certamente tem sido o caso para mim e minha embaixada com os Estados Unidos para o ACNUR [Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados], bem como com meus outros relacionamentos com organizações como a UNICEF.