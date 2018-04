Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda ganham boneca com suas feições

16/04/2018 | 16:23



Sabrina Sato foi à casa de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda e mostrou que sabe ser grata a seus anfitriões. Em vez de chegar com as mãos abanando, a apresentadora deu uma boneca para o casal.

"Trouxemos um presente que representa o fruto desse amor: uma boneca feita com as características de como seria a filha de vocês", explicou a japonesa no Programa da Sabrina do último sábado, 14.

Ela possui cabelo de verdade, o peso de um bebê e até certidão de nascimento. Seu nome é Maria Helena, em homenagem às mães de Graciele (Maria) e Zezé (Helena).

"Olha se não é a cara do Zezé, gente", disse Graciele em um vídeo em seu Instagram. "Se nascer com o rosto afiladinho, furinho no queixo? Acho que só os olhões são meus. E eu nasci cabeludinha assim também".

Sabrina falou que a boneca foi feita a partir de um estudo das feições do casal e disse que ela custou cerca de R$ 5 mil.