Grazi Massafera dança horrores em show de Molejo durante aniversário do cunhado

16/04/2018 | 16:11



Arrasando em O Outro Lado do Paraíso, Grazi Massafera mostrou que mesmo com a novela ainda sobra muito pique para se divertir! A atriz aproveitou o final de semana ao lado de seu namorado, Patrick Bulus, na festa de aniversário de seu cunhado, Christian Bulus. A festa aconteceu na cobertura de Christian, no Rio de Janeiro, e ainda contou com show especial do grupo Molejo.

Em vídeos gravados nos Stories de alguns convidados, Grazi aparece sambando na pista de dança ao som do grupo. A amiga de Grazi, Anna Lima, também estava na festa acompanhada de seu namorado, e eles curtiram muito juntos.

Grazi não perdeu a chance de registrar o show do Molejo, e gravou alguns vídeos para o Stories de seu Instagram. Em um deles, o grupo aparece rimando e mandando um beijo para a atriz.

Grazi e Patrick haviam terminado o namoro em novembro de 2017, mas eles teriam passado o ano novo juntos e agora estão dando uma nova chance ao amor!