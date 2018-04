Nas redes sociais, Paula é acusada de xenofobia mais uma vez no BBB 18

16/04/2018 | 16:11



Paula já havia sido acusada de xenofobia nas redes sociais e agora a sister está sendo acusada mais uma vez, após, supostamente, ter surgido com uma solução para a guerra na Síria.

A tragédia, que já dura sete anos, acontece por causa do ditador e presidente Bashar al-Assad. Então, durante uma conversa de Ana Clara e Kaysar sobre a situação, Paula não poupou palavras, afinal, segundo ela, o país de origem do garçom não sairá dessa situação se a população não se manifestar contra as atitudes de seu governo. Kaysar, contudo, defendeu seu povo ao dizer que tem consciência disso, porém alegou sentir medo:

- Se todo mundo tiver esse seu medo, vocês vão ficar presos o resto da vida. O país não vai andar, garantiu Paula.

- Não. Na Síria, Paulinha, se você abre a sua boca, vai preso 30 anos.

Mas o papo entre os dois não parou por aí, não. A empresária fez questão de reafirmar sua posição:

- Aí o governo faz o que quer e deixa a população com medo?

- Não é assim, não é assim, Kaysar se defendeu

- A população tem que reagir, reafirmou.

Enquanto isso, os internautas não perdoaram a colocação de Paula e dispararam:

Nossa, Paula! Parabéns! Acabou de solucionar a guerra na Síria, é só eles se rebelarem contra o governo DITADOR, como os sírios não pensaram nisso antes?

Credo gente, a Paula é muito sem noção. Kaysar falando sobre os motivos da Guerra, mas que não gosta de falar por medo. Ela vem e diz Se todo mundo tiver seu medo não conseguem nada. Meu Deus, as pessoas na Síria estão levando bomba química na cabeça e ela fala isso.

Quando deu Plantão Globo eu pensei que era pra anunciar finalmente a paz na Síria já que a Paula sugeriu pra toda a população se juntar pra acabar com a Guerra. Mas infelizmente era o Donald Trump causando mais guerra.

A conta oficial do Kaysar, posicionou-se perante a situação, explicando:

Sobre o comentário da Paula, de que o povo deveria reagir e tudo. Não vou detonar aqui nem nada. Só pra entenderem mesmo. Lá é uma guerra civil (entre outros detalhes do conflito). Então na verdade já é o povo reagindo de uma forma. É bem complexo, mas só pra vocês terem noção.

Porém, essa não foi a única polêmica de Paula. Na manhã desta segunda-feira, dia 16, a sister estava numa conversa com Gleici quando fez alguns comentários sobre a Família Lima:

- A partir do momento que alguém entrou com mais uma pessoa aqui, alguém entrou com um reforço a mais aqui dentro, na minha opinião de jogador.

E completou:

- Só que, como eu chego e voto na família depois da Ana fazer uma prova daquela ali. Aí é um conflito interno do que eu acho que eu deveria fazer, com o respeito que eu tenho com a pessoa que eu gosto passou ali na prova.

