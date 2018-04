Especialista em condomínio lista ações para evitar problemas administrativos

Quem mora em regiões metropolitanas tem altas chances de viver em condomínio. Prédios sobem em todos os lugares e as cidades estão cada vez mais verticalizadas. Condomínio é sinônimo de aprendizado constante para estabelecer um ambiente harmonioso com os vizinhos, através de regras específicas para cada área. Para isso, os moradores precisam ter conhecimento das responsabilidades e normas estabelecidas; assim como saber se o valor pago proporciona segurança estrutural, se as obras são realizadas de acordo com as prioridades definidas, para que haja valorização patrimonial, por exemplo.

Para facilitar esta interação entre os moradores e equipe administrativa do empreendimento, nada melhor que um condomínio que demonstre transparência aos seus moradores, com administração responsável e ética que atenda às expectativas dos condôminos. De acordo com Rosely Schwartz, especialista no assunto e autora do livro “Revolucionando o condomínio”, que acaba de lançar a 15. edição, revisada e atualizada (editora Saraiva), é importante que o morador saiba se o seu condomínio é bem administrado, quais pontos merecem atenção e acompanhamento especial. “Depois de mais de 20 anos de pesquisa e de trabalho nesta área, percebo claramente que muitos síndicos, e especialmente, muitos moradores ainda não sabem avaliar se a administração do condomínio está sendo eficiente, se atende às normas e se aplica boas práticas administrativas”, afirma Rosely.

O pouco interesse em reuniões de condomínio e a baixa ou total falta de transparência nas prestações de contas contribuem para que os problemas se agravem. Para facilitar a identificação do grau de importância de cada ação administrativa, a autora elencou com os resultados de suas pesquisas, alguns dos principais problemas existentes em condomínios e que precisam ser observados de perto pelos moradores, tais como honestidade e ética na gestão, clareza na prestação de contas, segurança contra a entrada de intrusos, segurança contra incêndio, baixa inadimplência, imparcialidade do síndico, manutenção bem realizada, bom atendimento dos funcionários, entre outros itens.

“Um ambiente harmonioso e administrado com eficiência traz segurança aos moradores, tranquilidade aos gestores (síndico e administradora) e comprova a adequação do valor cobrado de taxa nos condomínios, que é um constante motivo para reclamações, de quem não conhece tudo o que precisa ser feito, para que a condomínio tenha boa manutenção e sejam cumpridas todas as exigências legais”, conclui Rosely.

Sobre a autora:

Rosely Schwartz é contabilista, formada em administração de empresas pela FAAP e possui MBA em Gerenciamento de Facilities (Gestão Predial com foco na operação) pela USP. É autora, coordenadora e docente, desde 1998, dos cursos de administração de condomínios e síndico profissional, ministrado em instituições de ensino credenciadas pelo MEC, sendo desde 2010 oferecidos na Escola Paulista de Direito/SP, no formato presencial, e no site www.ocondominio.com.br, no formato online. Presta consultoria voltada para avaliação de desempenho da gestão condominial.