Pensando na final da Copa do Rei, Valverde confirma time misto do Barça na terça

16/04/2018 | 14:30



O Barcelona entrará em campo diante do Celta de Vigo, nesta terça-feira, fora de casa, com uma escalação alternativa. O técnico Ernesto Valverde anunciou que vai poupar alguns nomes no confronto válido pela 33.ª rodada do Campeonato Espanhol, pensando na decisão da Copa do Rei, sábado, contra o Sevilla, no Estádio Wanda Metropolitano.

"Está claro que amanhã haverá mudanças na equipe, porque estamos em uma semana importante. A gente vem de partidas intensas, e sábado teremos a final da Copa do Rei", declarou o treinador nesta segunda-feira.

A preocupação de Valverde com a decisão é tanta que ele admitiu que pode até poupar diante do Celta o grande astro do Barcelona, Lionel Messi. "É uma possibilidade", limitou-se a dizer quando perguntado sobre o assunto.

O Barcelona vem de vitória no Campeonato Espanhol, diante do Valencia, e está disparado na liderança da competição, com 82 pontos, 11 à frente do segundo colocado Atlético de Madrid, a seis rodadas para o fim. Para Valverde, as conquistas deste troféu e da Copa do Rei podem amenizar a decepção com a surpreendente queda nas quartas de final da Liga dos Campeões, para a Roma.

"Temos que estar fortes, ainda podemos ganhar dois títulos, e no sábado jogaremos uma final. Contra a Roma, todos estavam pensando nas semifinais e acabamos ficando pelo caminho. Então, não vou cometer o mesmo erro", afirmou.