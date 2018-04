Joaquim Lopes sai de evento acompanhado de Juliane Araújo, segundo jornal

16/04/2018 | 14:11



Joaquim Lopes, que já contou ter sofrido bullying na adolescência, curtiu muito a noite de domingo, dia 15, de acordo com o jornal Extra. O ator de 37 anos de idade estava num camarote de escola de samba enquanto comemorava os 95 anos da Portela e conversava com a atriz Juliane Araújo e, pelo jeito, os dois estavam bem próximos.

A atriz estava com Mayana Neiva, com quem contracena em O Outro Lado do Paraíso, quando Joaquim se aproximou com os amigos. O veículo de comunicação afirmou que, na hora de ir embora, o ator pegou um Uber, andou um pouco e, mais para frente, as duas atrizes entraram no mesmo carro. Eita! Para completar, Juliane já foi comparada à ex-namorada de Lopes, Paolla Oliveira, por, supostamente, serem muito parecidas.

Abaixo, veja um clique da ocasião compartilhado por Araújo junto a sua amiga, que dizia:

95 anos da Portela! Quem não gosta de samba bom sujeito não é...

E ai, será que os dois estariam tendo um affair?