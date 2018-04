Bruna Marquezine comemora aniversário do pai com carteado e comida japonesa

16/04/2018 | 14:11



Bruna Marquezine mostrou que comemorou o aniversário do pai, Telmo Maia, bem juntinha dele. No Instagram Stories, ela mostrou a comemoração bem família, com direito a jogo de cartas com parentes e um jantar.

Ela mostrou uma mesa cheinha de comida japonesa e perguntou se o pai gostava das iguarias: Nossa, é muito bom!

Depois, Bruna posou abraçadinha com o pai, revelando que não foi tão bem assim no jogo: Perdi no jogo, mas continuo te amando, legendou ela.