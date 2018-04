Audiência termina sem acordo e Scarpa segue fora do Palmeiras

16/04/2018 | 13:39



A novela sobre o meia Gustavo Scarpa ainda não teve fim. Uma audiência nesta segunda-feira no Rio de Janeiro, realizada pela 70ª Vara da Justiça do Trabalho, terminou sem acordo entre o jogador e o antigo clube, o Fluminense. A Justiça determinou mais de dez dias úteis de prazo para que as duas partes voltem a apresentar considerações finais antes de uma sentença. Até lá, o atleta continua sem vínculo com o Palmeiras.

O imbróglio começou no início do ano, quando Scarpa processou o Fluminense por débitos de cerca de R$ 9 milhões referentes a atrasos salariais, FGTS e direitos de imagem. O meia conseguiu na Justiça na época a liberação e assinou contrato de cinco anos com o Palmeiras. Porém, em março, o clube carioca conseguiu derrubar a liminar que liberava o meia do vínculo com a equipe.

Antes da audiência desta segunda-feira, o jogador teve um recurso negado pela Justiça do Rio. A decisão manteve o meia vinculado ao Fluminense. Para a próxima etapa da batalha judicial o jogador e o Fluminense voltam a apresentar informações. A estimativa é que o caso se arraste por até mais um mês até o desfecho final.

O Palmeiras tem acompanhado o assunto à distância e não tem participado do processo. Ao assinar contrato com o jogador, o clube estipulou no acordo que possíveis imbróglios judiciais seriam de responsabilidade do atleta e sem a necessidade de se pagar multa rescisória em caso de revés nos tribunais.

Gustavo Scarpa continua afastado dos treinos do Palmeiras e tem mantido a forma em treinos por conta própria em Hortolândia (SP), sua cidade natal. O meia assinou vínculo de cinco temporadas, com luvas no valor de R$ 23,5 milhões.