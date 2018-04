16/04/2018 | 13:17



O desabamento de uma casa em construção no Jardim Utinga, em Santo André, cidade do ABC paulista, deixou uma pessoa ferida na manhã desta segunda-feira, 16. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 11h. Um homem sofreu fraturas e foi encaminhado ao Pronto Socorro (PS) Central de Santo André. Três viaturas foram encaminhadas para prestar atendimento no local. As causas do acidente ainda serão investigadas.