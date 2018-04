Anitta revela emoção e entrega detalhes de seu show no Rock in Rio Lisboa, confira!

16/04/2018 | 13:11



Anitta realmente está pronta para conquistar o mundo! A cantora é uma das atrações do Rock in Rio Lisboa, que acontece em junho. Para deixar os fãs portugueses ainda mais ansiosos, a poderosa fez uma live no YouTube para responder as perguntas dos internautas e prometeu tocar seus maiores hits na apresentação:

- Sei que em Portugal bombou Na batida, Meiga e abusada, Você partiu meu coração, então coloquei as músicas que tocaram bastante lá. O diferencial do meu show é minha energia, a dança, o setlist. Vai ter troca de figurino e ele vai ser feito por uma galera inacreditável. O povo vai ficar no chão.

Apesar de brincar bastante e fazer piadas, ela não escondeu a emoção de se apresentar pela primeira vez no festival:

- Não tenho palavras. Vai ser um dos dias mais felizes da minha vida. Já estou preparando o lencinho. Vou chorar bastante. Vai ser incrível. Nosso dia já está esgotado. Nem posso crer nisso, tamanha a minha alegria.

A cantora ainda não deixou de falar sobre o marido, Thiago Magalhães. Um dos internautas disse que gostava de quando ela mostra a língua em uma das cenas do clipe Vai Malandra, e ela disparou:

- Meu marido também ama isso. Ele adora, fica doido. Sempre que tem uma foto ou um vídeo assim, ele fala: Olha minha linguinha.

Enquanto não chega em terras portuguesas, Anitta se apresentou em Miami ao lado de J Balvin no último sábado, dia 14, e mostrou fotos do show em seu Instagram:

Foi incrível ver até onde nosso trabalho chegou.