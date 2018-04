Simaria é internada em São Paulo com diagnóstico inconclusivo

16/04/2018 | 13:11



A cantora Simaria, da dupla com Simone, foi internada na última quinta-feira, dia 12, em um hospital de São Paulo. Segundo informações do colunista Leo Dias, amigos próximos da morena contaram que ela andava bastante debilitada nas últimas semanas, principalmente pela rotina corrida de shows e participações no programa The Voice Kids.

Entretanto, os médicos ainda não sabem dizer ao certo qual seria o motivo do mal estar de Simaria. Ela está fazendo uma bateria de exames mas, por enquanto, o diagnóstico é inconclusivo. Com a internação, ela teve que cancelar sua presença em três shows desse último fim de semana: Rondonópolis (MT), Itapetininga (SP) e Vitória (ES). Simone se apresentou sozinha em todos eles.

Segundo a assessoria de imprensa da dupla sertaneja, Simaria ainda não tem previsão de alta. Ela e Simone teriam decidido tirar férias em maio para descansar um pouco após o susto. Menos mal, né?