Decisão sobre novas sanções à Rússia virá em breve, diz Casa Branca

16/04/2018 | 13:03



A Casa Branca afirmou nesta segunda-feira, 16, que uma decisão sobre nova sanções econômicas contra a Rússia será feita em breve, mas não prometeu um anúncio hoje, o que era esperado pela embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley. "Estamos considerando sanções adicionais à Rússia e uma decisão será tomada no futuro próximo", disse, em comunicado, a secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders.

Nikki Haley afirmou no domingo, 15, que novas sanções viriam contra a Rússia por ter permitido que o governo do líder sírio Bashar al-Assad continuasse utilizando armas químicas. "Todos vão sentir os efeitos neste momento", disse a embaixadora, alertando para as consequências que os aliados externos de Assad devem sofrer. "O fato de que ele estava tornando isso (uso de armas químicas) normal e que a Rússia estava encobrindo tudo, isso tem que parar", ressaltou. Fonte: Associated Press.