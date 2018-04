Calma, gente!

Márcio Bernardes



16/04/2018 | 12:13



Há alguns anos está sendo possível perceber a intolerância e as manifestações agressivas nas redes sociais. Isso acentuou-se antes e depois da campanha presidencial de 2014. Ficou uma sensação de forte antagonismo que supera a esperada cordial relação humana. Mesmo com antagônicos.

Para algumas pessoas não é possível conviver com os contrários, não é possível ouvir uma opinião discordante... “Ou está do meu lado, ou está contra mim”.

É saudável a divergência em um mundo democrático. Mas a agressividade e intolerância apenas aumentam o drama de uma relação minimamente civilizada.

Compreende-se que no esporte, especialmente no futebol, haja sentimentos e emoções que as vezes passam dos limites. Cada um do seu lado e o “meu” lado é sempre o correto, virou mantra.

A decisão do Paulistão foi polêmica. O jogo acabou confuso e a arbitragem conflitante. O lance do pênalti e a discutida decisão do árbitro dividiram essas paixões e elevaram a temperatura. Até aí tudo bem, até porque, cada um interpreta a jogada a sua maneira e todas as visões devem ser compreendidas. Mas estabelecer uma polêmica agressiva só porque uma outra parte não pensa como você é passar dos limites de uma boa convivência.

Se eu achei que o gol anulado foi legal não virarei inimigo de ninguém que pensar o oposto. Nem expressarei nada com extrema violência verbal contra aqueles que acharam que o gol foi ilegal.

O lance que envolveu Ralf e Dudu foi visto por diferentes formas. Penso que todas as opiniões devem ser respeitadas. E repudio as outras opiniões que agridem quem não pensa da mesma forma.

Quebrar vagões do metrô é animalesco. Ir à sede da Federação Paulista de Futebol e arrancar o escudo do Corinthians é vandalismo.

“O Brasil é um palco de ódio e de polarização, como em muitas partes do mundo. A diferença é que nosso imaginário era de paz e harmonia, concórdia e cordialidade”, afirma Leandro Karnal, que escreveu com a monja Coen o ótimo livro “O inferno somos nós”, muito apropriado para o tema abordado nesta coluna.

Se todos, mesmo os mais extremistas e agressivos, não refletirem sobre o bom senso e a saudável e respeitosa convivência humana, em breve poderemos estar em meio “às leis do tipo estado islâmico”.

Brasileiro

Começou polêmico e empolgante o Brasileiro-2018. Vou esperar algumas rodadas para opinar com um pouco menos de imprecisão. Porque erro todos os palpites e prognósticos que dou no início de cada competição.