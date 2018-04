Fifa envia força-tarefa ao Marrocos, candidato à sede da Copa do Mundo de 2026

16/04/2018 | 11:58



A Fifa enviou nesta segunda-feira uma equipe ao Marrocos para inspecionar o país que tem a intenção de sediar a Copa do Mundo de 2026. Marrocos disputa com a candidatura tripla de Estados Unidos, Canadá e México a oportunidade de receber o Mundial.

A entidade máxima do futebol informou que a força-tarefa conta com a presença de cinco dirigentes que visitarão diversas cidades até quinta-feira. Em cada local, analisarão os estádios existentes, campos de treinamentos e espaços que poderiam receber as Fan Fests.

A partir dessas análises, a força-tarefa utilizará um sistema de pontuação para definir quais dos dois candidatos têm mais condições de receber o Mundial. "Marrocos está oferecendo um conceito inovador e compacto para garantir eficiência operacional, excelente rentabilidade e legado duradouro no país e na África", elogiou Moulay Hafid Elalamy, presidente do comitê de licitação da Fifa.

Marrocos tenta uma candidatura a sede da Copa do Mundo pela quarta vez. O país não conseguiu receber os Mundiais de 1994, 1998, 2006 e 2010. O anúncio da sede da Copa de 2026 será feito em 13 de junho, em Moscou, capital da Rússia, onde acontecerá o próximo Mundial entre 14 de junho e 15 de julho.

APOIO NO CONTINENTE - O presidente da Federação de Futebol da África do Sul, Danny Jordan, disse nesta segunda-feira que apoia de maneira incondicional a candidatura do Marrocos. O dirigente informou que irá pessoalmente ao país para ajudar a convencer os dirigentes de que o local é o ideal para ser a sede da Copa de 2026.

A Federação de Futebol da África do Sul, no entanto, está sendo investigada pelo departamento de justiça norte-americano de pagar 10 milhões de dólares (cerca de R$ 34 milhões) para membros da Fifa que votam na região da América do Norte.