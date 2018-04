Como manter a voz saudável?

Do Diário do Grande ABC



16/04/2018 | 11:29



Artigo



Repleto de efemérides importantes, abril reserva também data para disseminar conhecimento e conscientizar a população acerca da importância dos cuidados com o aparelho vocal. É o Dia Mundial da Voz, celebrado hoje, em diversos países – como o Brasil, onde faz parte do calendário desde 1999. Embora poucos se deem conta, procurar fonoaudiólogo e médico otorrinolaringologista é muito importante ao sinal de qualquer alteração na voz ou desconforto na fala, pois eles podem fazer diagnóstico específico e indicar o melhor tratamento para cada caso. A rouquidão por mais de 15 dias, por exemplo, pode ser um dos primeiros sinais de tumor de laringe.

No dia a dia, algumas ações simples podem manter a voz saudável: aprender a respirar, falar sem esforço, articular bem as palavras e fazer repouso vocal sempre que possível são cuidados simples e bastante eficazes. Reduzir a quantidade de fala durante quadros gripais e crises alérgicas também ajudam a evitar as disfunções vocais.

Outros hábitos, no entanto, são bastante comuns e prejudiciais. O pigarro é um deles. Esse incômodo, aparentemente inocente, geralmente é resultado de irritação na garganta acompanhada de muco, que a deixa muito seca e pode causar rouquidão e até perda temporária da voz.

É importante também atentar-se ao tom de voz ao permanecer por muito tempo em locais barulhentos, pois nessas ocasiões costumamos e precisamos falar mais alto para sermos ouvidos, e imediatamente não percebemos o esforço feito. Posteriormente, aparecem os incômodos, que podem durar muitos dias.

O cigarro e as bebidas alcoólicas também são vilões da voz. O calor da fumaça tragada agride todo o sistema respiratório, especialmente as pregas vocais. O excesso de álcool, por sua vez, irrita as vias respiratórias e ainda causa falsa sensação de relaxamento. A perda da sensibilidade causada por essas bebidas dificulta a percepção de esforço que fazemos ao falar.

Outras dicas valiosas, principalmente para profissionais que usam a voz continuamente, como cantores e palestrantes, são evitar ingerir em excesso leite e derivados, bebidas gasosas e chocolates antes de utilizar a voz. Em contrapartida, alguns alimentos podem ajudar: a maçã, por exemplo, tem ação adstringente, que traz alívio e bem-estar à garganta. Ingerir pelo menos dois litros de água diariamente é outra recomendação conhecida, já que mantém todo o corpo hidratado, especialmente as pregas vocais. A voz é instrumento precioso. Proteja-a e, se precisar, procure bom profissional de Saúde para te auxiliar e garantir a saúde da voz.

Sandra Lia Petit Marchi é médica e coordenadora do serviço de fonoaudiologia do centro hospitalar HSANP, Zona Norte de São Paulo.

Palavra do leitor

Negativa

Esses petistas não têm jeito! Após agredirem manifestante contrário à sua ideologia, um deles nega envolvimento no episódio (característica deles), mas as imagens mostram claramente a agressão (Política, dia 14). Que seja feita justiça, e talvez sigam o caminho do ‘mestre’, que está onde deveria há muito tempo. Aliás, parece-me que o pessoal dos direitos humanos foi até lá verificar a situação do petista. Mas e os outros presos, como ficam?

Breno Reginaldo Silva

Santo André

Justiça vesga

Inadmissível a rapidez e a eficiência da polícia paulista na identificação e trâmite no incidente em frente ao Instituto Lula, onde uma pessoa ficou gravemente ferida (Política, dia 5). Mas a mesma eficiência não ficou clara na demonstração com chicote, no espancamento de duas mulheres simpatizantes petistas e na clara tentativa de homicídio com tiros na comitiva do ex-presidente pelo Sul do País. Por último, caixa dois no PT é crime de Lava Jato, mas para o ex-governador paulista é crime eleitoral. Oras! Poupem-me os críticos de plantão, mas, não obstante, no esforço de Curitiba é nítida a falta de critérios entre um lado e outro.

Roberto Gomes da Silva

Santo André

Calaram-se?

Antes, quando do impeachment de Dilma Rousseff, diziam: ‘Tiramos ela e depois tiramos os outros’. Não tiraram ninguém além dela. Agora, na perseguição a Lula, dizem: ‘Prendemos ele e depois prendemos os outros’. Mas Michel Temer, Geraldo Alckmin e Aécio Neves, além de outros de menos pedigree, continuam livres, leves e soltos. Cadê os panelaços? Cadê os protestos com o pato na Paulista pedindo a prisão deles? Cadê a meia dúzia de movimentos sem nexo que pediam a saída de Dilma e prisão de Lula? Cadê as missivas raivosas nesta coluna? Calaram-se? Aproveitadores! Até o ministro Luis Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), lamentou a impunidade de Aécio, afirmando que dos 650 mil detentos do sistema carcerário no Brasil, poucos estão presos com tantas provas como havia no caso do senador mineiro no pedido de dinheiro à JBS. Enojada.

Elaide Pereira

Santo André

Influenza A

Está tendo surto de Influenza A na região! Dia 8, meu filho, que segue tomando antibiótico, foi levado ao Hospital e Maternidade Dr. Christovão da Gama, em Santo André, com fortes dores de cabeça, no corpo, febre e fraqueza. Chegou a vomitar na espera para ser atendido. O médico que o atendeu, com total descaso, mal queria pedir exames. O pai da criança precisou insistir para coletar os mesmos. E mesmo assim disse que era apenas ‘virose’. Na segunda-feira meu filho não melhorou, continuou com febre e dores no corpo. Resolvi levá-lo ao Hospital Brasil, onde pedi todos os exames. A médica da pediatria foi superatenciosa. Pediu diversos exames, onde um deles constatou a Influenza A. Ou seja, negligência e descaso do Hospital Christovão da Gama. O meu filho tomou a vacina e mesmo assim contraiu o vírus. O governo não divulga, porém, está tendo surto dessa gripe.

Gabriely Almeida Bastos

São Bernardo

No limite

Quando pensamos que as atitudes do ministro Gilmar Mendes chegaram ao limite do lógico, não é que ele sai com outra mais cabeluda ainda? Vai anular a delação premiada firmada pelo MPF (Ministério Público Federal) do assessor de Sergio Cabral, Paulo Fernando Magalhães Pinto Gonçalves, o que poderá levar à estaca zero os julgamentos do condenado Cabral a mais de 100 anos de prisão. A quais princípios éticos e justos julga esse ministro do STF (Supremo Tribunal Federal)? Julga pelo correto juridicamente ou pelo fato de a sua mulher participar de um dos escritórios que defendem o pior ladrão público que o Rio de Janeiro já conheceu? Esperamos, de coração, que o pedido de impeachment de Gilmar feito pelo jurista Carvalhosa tenha pleno apoio do Congresso, porque essa figura nefasta precisa urgentemente ser afastada. Já está para além do limite aceitável!

Beatriz Campos

Capital

Alheio a tudo

Venezuelanos fugindo da crise de seu país invadem Roraima e têm causado verdadeiro caos na Capital Boa Vista e adjacências. Respondendo à autoridade local, Michel Temer declarou com toda pompa que o fechamento da fronteira é ‘incogitável’. É compreensível que sua excelência pense assim, até porque vive muito bem protegido no Palácio da Alvorada, e bem longe da confusão lá do Norte do País, não é mesmo? Sem ironia, por favor!

Maria Elisa Amaral

Capital

Rua Rossini

Sou moradora da Rua Rossini, no bairro Jardim Arco-Íris, em Diadema. Nessa via tem a academia Krypton, e, na esquina, a padaria Nakai. Agora também tem igreja próximo ao número 73. Ao lado do Bar da Iara há uma casa e depois uma porta de alumínio, onde fica a oficina do Alex, e, ao lado, outras duas portas de alumínio, que são dessa igreja. Normalmente não me incomodo, mas ultimamente o barulho durante a semana está muito fora do normal. Será que a igreja tem alvará para funcionar? Será que está tudo de acordo com a lei? Não aparenta ter sonoridade acústica para diminuir os ruídos. Há cultos na semana toda! Quando não, tem os ensaios e barulhos fora do normal, ultrapassando com certeza o permitido por lei, incomodando os vizinhos. Quem pode fazer o favor de verificar se estão de acordo com a lei, ou terei que chamar polícia, bombeiro?

Patrícia Venâncio

Diadema