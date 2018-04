Deslizamentos bloqueiam trecho de Serra da via Anchieta

16/04/2018 | 11:19



A pista de subida da via Anchieta (sentido São Paulo) sofreu bloqueio no trecho de Serra, por conta de um deslizamento de terra causado pela chuva, informou a Ecovias no final da noite deste domingo, 15.

A descida da Serra pela via Anchieta registrou congestionamento do Km 37 ao Km 44, devido ao bloqueio da faixa da direita no Km 44. O congestionamento se estendeu até a Interligação Planalto, da Imigrantes para Anchieta, sentido Litoral, do km 7 ao km 1, por conta da situação na via Anchieta.

Na madrugada desta segunda-feira, 16, foi registrado um novo deslizamento, no km 47 da pista sul da Anchieta. Ainda chovia na região no momento da publicação desta matéria e a Polícia Rodoviária sugere cautela aos motoristas.

Desde a noite do sábado, 14, a prefeitura de Santos, no litoral paulista, decretou estado de atenção devido ao risco de deslizamentos e dos alagamentos registrados durante o final de semana.

A rodovia Mogi-Bertioga também está interditada por conta de deslizamentos que atingiram suas pistas.