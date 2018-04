Brincando com fogo

Do Diário do Grande ABC



Preocupante e revoltante, para dizer o mínimo, a constatação de que 94% das escolas municipais do Grande ABC recebem seus alunos todos os dias sem contar com o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). Ou seja, quase a totalidade dos estabelecimentos educacionais mantidos pelas prefeituras da região está irregular e não possui documento que ateste condições de segurança em caso de incêndio.

Estarrecedor o motivo alegado pelas administrações para a ausência do laudo, de que os prédios que abrigam as unidades estudantis, em sua maioria, são antigos e sem itens básicos, como saídas de emergência e sinalização de rotas de fuga.

Como assim? São estabelecimentos que acomodam um público especial. Crianças com idades entre zero e 10 anos. Ou seja, um imenso descaso com aqueles que serão o futuro desta região, do Estado e do País.

Nas sete cidades, apenas 30 dos 481 colégios estão dentro da lei. Nos demais, a segurança é colocada em segundo plano. Em Diadema e Ribeirão Pires, que contam, respectivamente, com 63 e 33 escolas, nenhuma tem o certificado. Mauá, com 41, tem apenas uma. Em Santo André, quatro estão liberadas e, 86, inadequadas. São Bernardo, sete, em um total de 180, e, São Caetano, 11 aptas e 50 em regularização.

A situação é extremamente preocupante e requer ação rápida e pontual.

Prefeitos do Grande ABC, a reportagem deste Diário faz hoje um grande serviço em favor da população. Usem este apontamento como um guia prático. Saiam a campo, combrem os seus secretários para que eles resolvam essa questão. Adequem os espaços onde a garotada de suas respectivas cidades vai todos os dias em busca de conhecimento.

A sabedoria popular recomenda não brincar com fogo. Segurança é assunto sério e que não pode, jamais, ser neglicenciado. Se precisarem, este jornal está disposto a dividir com vocês o levantamento feito junto ao Corpo de Bombeiros e que norteou a reportagem.