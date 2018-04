Roger Waters anuncia show extra em São Paulo para dia 10 de outubro

16/04/2018 | 11:14



Uma nova apresentação da turnê US + Them, de Roger Waters, foi anunciada para o dia 10 de outubro, no Allianz Parque, a arena do Palmeiras, em São Paulo. Os ingressos do show do dia 9 de outubro, em São Paulo, já estão esgotados.

Os ingressos custam de R$ 165 a R$ 810 (veja a tabela completa abaixo).

Para o show do dia 10 de outubro, clientes cartão Elo têm pré-venda exclusiva entre os dias 16 e 18 de abril, começando às 20 horas do dia 16 de abril pela internet (http://www.ticketsforfun.com.br/) e às 12 horas do dia 17 de abril na bilheteria oficial (sem taxa de conveniência: Citibank Hall, em São Paulo) e pontos de venda espalhados pelo Brasil.

Para o público em geral as vendas começam dia 19 de abril, a partir de 00h01 pela internet (http://www.ticketsforfun.com.br/) e às 12 horas na bilheteria oficial (Citibank Hall, em São Paulo) e pontos de venda espalhados pelo Brasil.

O público em geral de Brasília, Salvador, Curitiba e Porto Alegre, podem comprar seus ingressos pela internet (http://www.ticketsforfun.com.br/) nas bilheterias oficiais (sem taxa de conveniência: na Fnac Park Shopping, em Brasília; na Itaipava Arena Fonte Nova, em Salvador; na Fnac, em Curitiba; e na Bilheteria Sunset do Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre) e pontos de venda espalhados pelo Brasil.

ROGER WATERS - US + THEM TOUR

SÃO PAULO (SP)

Data: Terça-feira, 9 de outubro de 2018 (ESGOTADO)

Quarta-feira, 10 de outubro de 2018.

Local: Allianz Parque

Abertura dos Portões: 17 horas

Horário do show: 21 horas

Capacidade: 45.500 pessoas

Ingressos: de R$ 165 a R$ 810 (ver tabela completa)

Classificação etária: De 10 a 15 anos permitida a entrada acompanhado de responsável. A partir dos 16 anos é permitida a entrada desacompanhada.

INGRESSOS

SETORES - ½ ENTRADA - INTEIRA

CADEIRA SUPERIOR - R$ 165,00 - R$ 330,00

PISTA - R$ 190,00 - R$ 380,00

CADEIRA INFERIOR - R$ 275,00 - R$ 550,00

PREMIUM ELO - R$ 405,00 - R$ 810,00