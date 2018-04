Guerra entre Rick e Negan finalmente chega ao fim no último episódio da oitava temporada de The Walking Dead

16/04/2018 | 11:11



Acabou! A guerra entre Rick e Negan finalmente chegou ao fim junto com o último episódio da oitava temporada de The Walking Dead, exibido no domingo, dia 15. Em Wrath, Negan pensou que tinha todos os aliados de Rick em suas mãos, mas não contou com o plano secreto de Eugene. O cientista colocou um atributo nas armas dos Salvadores para que, quando eles abrissem fogo, todas as balas voltassem para si mesmos. Esperto, né?

Quando o nosso mocinho teve a chance de ficar frente a frente com o vilão, resolveu apelar para o carinho que ele sentia por Carl, dando aquele discurso sobre um futuro possível para todos. E quando Negan mostrou um pouco de humanidade, Rick cortou sua garganta. Entretanto, foi misericordioso e poupou a vida do inimigo, o que gerou protestos de Maggie.

- Isso não vai ter um fim até ele estar morto!, gritou ela.

- Não podemos fazer o certo, mas podemos terminar isso. Acabou, respondeu Michonne.

Intenso, né? E em entrevista ao site Entertainment Weekly, o elenco de The Walking Dead comentou sobre o final da série. Andrew Lincoln revelou que aprovou o modo como a guerra terminou.

- Quando eu li o roteiro, fiquei um pouco preocupado com a parte de cortar a garganta de Negan, porque Jeffrey Dean Morgan é incrível, e uma das melhores coisas que ele trouxe para a série é o fato de que, no término de cada temporada, ele faz um monólogo de três páginas. Então quando chegou na parte da gargante, eu pensei... Olha, vai ter que ser eu. E eu nunca vi ele tão feliz com tanto sangue em seu peito.

Andrew também falou sobre o fato de Rick ter mandado salvar a vida de Negan.

- É apenas vingança até chegar ao momento em que ele diz O garoto não sabia de nada, então ele percebe aonde ele iria chegar e no que ele se tornaria. E eu acho que naquele momento é onde ele decide que, se continuar com aquilo e não salvar a vida daquele homem, então acabou. Então acho que é mais uma história sobre controle do que vingança, e mais sobre o amor do que o ódio, que é a mensagem que sempre esteve no seriado.

Scott Gimple, escritor da trama, contou o que os fãs podem esperar da nona temporada.

- Eles estão enfrentando problemas diferentes e o mundo também estará muito, muito diferente.

Maggie, Jesus e Daryl estão, praticamente, em uma guerra civil com Rick por ele ter poupado a vida de Negan. Como será que eles abordarão isso na próxima temporada, hein? Teremos que esperar para ver!