Emparedado, Kaysar revela para quem vai a sua torcida caso saia do BBB

16/04/2018 | 11:11



A noite do último domingo, dia 15, foi tensa para os participantes do BBB! Paula levou a melhor na disputa pela liderança e logo em seguida emparedou Kaysar: - Acho que ele é um menino de bom coração, teve a luta dele, está aqui com um objetivo. Mas acredito que ele teve algumas oscilações no jogo. Ele é um homem formado, já viveu muita coisa, sabe o que é certo e o que é errado, tem opinião própria [...] É um voto puramente estratégico de jogo.

Restou a Kaysar a tarefa de decidir com quem ele iria para o paredão. O sírio não titubeou, disse o nome de Breno e justificou: - Não vou votar na Gleici. A gente teve uma conversa boa, nós temos umas coisas bem parecida, um pouquinho do passado. O arquiteto, por sua vez, defendeu a sua permanência na casa: - Nunca oscilei, sempre fui muito claro [...] Sempre expus minha opinião, sendo verdadeiro.

Mais tarde, Kaysar revelou para quem vai a sua torcida caso seja eliminado: Gleici. - Se eu sair, quero que tu fique até o final. Que tu ganha. De verdade!, disse para a acreana, que respondeu: - Obrigada, mas você não vai sair.

Depois foi a vez de Gleici e Ana Clara conversarem sobre a reta final do reality: - Está tão pertinho. Nossa, estou bem feliz, vibrou a acreana. Antes de dormir, a carioca confessou para o pai: - Sonhar, a gente pode sonhar. Mas acho que quem vai ganhar o programa é a Gleici. - Eu acho que vai ficar entre ela e o Kaysar, opinou Papito, acrescentando que se o Kaysar sair, todas as nossas intuições vão por água abaixo.

Gleici, por sua vez, torce para que Kaysar volte deste paredão e fique entre os quatro finalistas, mas sonha mesmo em ir para a grande final com a Família Lima e Paula. Lembrando que nesta segunda-feira, dia 16, descobriremos quem é o 13º eliminado - se Kaysar ou Breno -, restando só mais quatro participantes! Para quem vai a sua torcida?