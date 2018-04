Fãs cobram fotos de barriguinha de grávida e Isis Valverde responde: Povo ansioso

16/04/2018 | 11:11



E parece que os fãs estão mesmo ansiosos com a gravidez de Isis Valverde. No último domingo, dia 15, a atriz publicou uma foto em seu Instagram onde aparece usando biquíni e deixando a barriga à mostra. Entretanto, a artista ainda está com uma boa forma de dar inveja, com uma barriga mega chapada. Por isso, uma das seguidoras cobrou um clique de Isis exibindo melhor a barriguinha saliente da gravidez, como você pode ver abaixo.

Cadê a barriga? Mesmo grávida, continua linda e maravilhosa. Deusa!

E a atriz respondeu ao comentário.

Calma, estou de muito pouco! Lá pelos três meses que começa a aparecer. Povo ansioso.