Homem é encontrado morto em apartamento na zona oeste de SP

16/04/2018 | 10:22



Um homem foi encontrado morto em seu apartamento na tarde deste domingo, 15, em Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. O caso foi registrado como homicídio simples. De acordo com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, a vítima foi identificada como José Hélio Cavalleiro, de 49 anos, e foi encontrada sem vida por um amigo em seu apartamento.

Policiais analisaram imagens de segurança do prédio. O caso está registrado no 14º Delegacia de Polícia. Foi solicitado exame necroscópico e as investigações seguirão pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).