Liderando corrida ao governo de SP, Doria tem elevada reprovação, diz Datafolha

16/04/2018 | 08:56



Apesar de liderar a corrida ao governo de São Paulo, João Doria (PSDB) deixou a Prefeitura de São Paulo com a maior reprovação de sua gestão. De acordo com a mais recente pesquisa Datafolha, dois a cada três moradores da cidade rejeitaram sua saída do Executivo municipal, em apenas um ano e três meses de mandato, para concorrer ao Palácio dos Bandeirantes.

Depois da renúncia do tucano, a pesquisa mostra que 47% dos paulistanos consideram sua administração ruim ou péssima, na pesquisa realizada em novembro o índice era de 39%. No período em análise, a parcela do eleitorado que classifica sua gestão como ótima ou boa caiu onze pontos porcentuais, de 29% para 18%, na menor taxa de um tucano na Prefeitura desde 2007.

Doria lidera a corrida pelo governo do Estado, segundo pesquisa Datafolha divulgada na madrugada desta segunda-feira, 16, com 29% das intenções de voto, à frente do presidente da Fiesp, Paulo Skaf (MDB), com 20%; do governador de São Paulo, Márcio França (PSB), com 8%; e do ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho (PT), com 7%.

Doria e Skaf também lideram em termos de rejeição: 34% do eleitorado afirmou que não votaria "de jeito nenhum" no presidente da Fiesp; em Doria, o índice é de 33%. Marinho tem 27% e França, 22%. Na capital paulista, a rejeição a Doria chega a 49% do eleitorado.

O Datafolha ouviu 1.954 eleitores da capital paulista entre os dias 11 e 13 deste mês. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE com número SP-04706/2018.