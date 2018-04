Roger deve fazer exames nesta segunda antes de assinar com o Corinthians

16/04/2018 | 08:33



O atacante Roger deverá fazer exames médicos nesta segunda-feira e assinar contrato para ser o novo reforço do Corinthians. Ele deverá ser apresentado até o final da semana, quando o time retornar da Argentina, do duelo contra o Independiente pela Libertadores.

O atacante terá seus salários dentro do teto estipulado por Andrés Sanchez: R$ 250 mil por mês, com contrato válido até dezembro de 2019. O atacante rescindiu com o Internacional no último final de semana. A ida do atacante Lucca para o time gaúcho facilitou as negociações.

Roger chega para suprir a falta do artilheiro Jô, destaque da última temporada e que se transferiu para o Nagoya Grampus, do Japão. O técnico Fabio Carille testou várias opções como Kazim e Junior Dutra, mas acabou optando por um esquema sem a referência na área. O meia Rodriguinho acabou ocupando a artilharia do time na temporada com oito gols.

Também devem ser integrados ao time o meia Thiaguinho, de 20 anos, e o atacante Bruno Xavier, 21, ambos do Nacional-SP. Fessin, 19, contratado do ABC de Natal, só deve chegar em agosto.