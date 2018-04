Obituário - 16 de abril de 2018

Ademir Medici

16/04/2018



Paulo Barboza

(Rio de Janeiro, 14-5-1944 – São Paulo, 16-4-2018)



Paulo Barboza integrou-se à Imprensa do Grande ABC no ano passado. Começou a trabalhar na Rádio Emissora ABC, todas as tardes, anunciando sua presença em mensagens pelos muros da região: “Paulo Barboza na Rádio ABC”.

Poucos meses antes de vir ao Grande ABC, em janeiro de 2017, começou a trabalhar nas manhãs da Super Rádio, depois de ter deixado a Rádio Capital.

Radialista, jornalista, publicitário, Paulo Barboza iniciou carreira na Rádio Imperial, em Petrópolis (RJ), em 1959. Veio para São Paulo. Atuou em emissoras como a Record, Globo, Tupi e América. Fazia o tipo radialismo popular, como um dos grandes comunicadores brasileiros.

Paulo Roberto Machado Barboza parte aos 73 anos, devido a um infarto fulminante pouco depois da meia-noite. Era viúvo de Eliane Barboza, depois de um casamento de 48 anos e com quem teve os filhos Paulo Barboza Filho e Alexandra Barboza Leider. Era casado em segundas núpcias com a psiquiatra Simone.

O velório está aberto ao público no Cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra, e o sepultamento deverá ocorrer às 17h.



Santo André



Otília Corrêa Alves, 89. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Terezinha Maria da Conceição Negrão, 87. Natural de Congonhal (MG). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



José Gomes da Silva, 85. Natural de Santo André. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Sumiko Ito Okamura, 80. Natural de Pompéia (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Jaime Alves Pereira, 80. Natural de Aurora (CE). Residia no Jardim Santa Adélia, em São Paulo (SP). Dia 14, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Josias Marques, 78. Natural de Lins (SP). Residia na Vila Sá, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Sinézio Moreira Lopes, 77. Natural do Espírito Santo do Dourado (MG). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.



Djalma José de França, 75. Natural de Catende (PE). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Rose Mary Ciuffi, 75. Natural de Ibitiuva (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Anísio Zornetta, 73. Natural de São Carlos (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Terezinha Pereira dos Santos Melo, 72. Natural de Piritiba (BA). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Lúcia de Jesus Galisa, 68. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Clélia Pereira, 67. Natural de Paratinga (BA). Residia na Vila Mazzei, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.



Albino Antonio de Napoli, 64. Natural de São Paulo, onde nasceu em 11-6-1953. Era filho de Antonio de Napoli e Nilce de Napoli. Foi Rei Momo paulistano. Autônomo (frete de veículos). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Nilceneia da Silva, 56. Natural de Tupã (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Josefa Maria Barbosa de Oliveira, 41. Natural de Águas Belas (PE). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 14. Cemitério Municipal de Águas Belas (PE).



São Bernardo



Olívia Missio Colonhezzi, 98. Natural de Campinas (SP). Residia em São Vicente (SP). Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.



Odete Gerbelli, 97. Natural de Santo André. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.



Irene Tolotti, 88. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Jundiapeba, em Mogi das Cruz (SP). Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.



Aniberto Pavan, 76. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.



Ednilson Damásio Paulo, 56. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Mestre de obras. Dia 15, em Santo Na dré. Cemitério dos Casa.



Alice Leal Oliveira Camilo, 24. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Santa Catarina, em São Paulo (SP). Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.



Diadema



Maria Amadio Pereira, 92. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no Jardim Tenani, em São Paulo (SP). Dia 13. Jardim da Colina.



Severina Correia da Silva, 88. Natural de Vitória de Santo Antão (PE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.



Moisés Rodrigues de Lima, 87. Natural de Limoeiro do Norte (CE). Residia no Centro de Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.



Margarida Pereira Bastica, 80. Natural de Maracaí (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 14. Vale da Paz.



José Francisco da Silva, 79. Natural de São Joaquim do Monte (PE). Residia no Jardim Promissão, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.



Valdeci Jerônimo da Silva, 78. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque das Flores, em São Paulo (SP). Dia 14, em Diadema. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Rogério Alves de Souza, 33. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.



Mauá



Maria Socorro de Souza, 86. Natural do Estado da Paraíba. Residia no Jardim Santo André, em São Paulo (SP). Dia 14, em Mauá. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Yraci Santana dos Santos Ribeiro, 53. Natural de Guzolandia (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.



Clayton Sabino da Silva, 39. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra 4, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.