Botafogo tenta manter embalo em reencontro de Valentim com o Palmeiras

16/04/2018 | 07:15



Depois de um início de ano tumultuado, o Botafogo se acertou nas últimas semanas e chega com muita confiança para a sua estreia no Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira, às 20 horas, no Engenhão, contra o Palmeiras.

E a mudança ocorreu após a chegada de Alberto Valentim, ex-treinador do próprio Palmeiras, clube onde permaneceu durante anos como assistente. Após o comandante assumir o novo posto, o Botafogo se acertou e conquistou o Campeonato Carioca, além de ter vencido o Audax Italiano, no Chile, pelo duelo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana.

Esse clima de confiança, aliás, é visível em boa parte do elenco. Autor de um dos gols contra o time chileno e um dos principais destaques do Botafogo na temporada, o atacante Brenner reconhece que vive o melhor momento da carreira.

"O (momento) atual é sempre o melhor. Vivi boa fase no Internacional, 8 gols em 4 jogos, uma fase excelente. Porém, aqui, o Kieza chegou, é normal, o time necessitava de mudança. Foi o momento que pude trabalhar minha forma física, quieto no meu canto, porque sabia que teria que mostrar serviço. Por acaso, o Kieza sentiu a contusão e eu estava preparado. O fruto desses gols não é por acaso, se deve ao trabalho feito por mim e pela comissão", contou.

Apesar da confiança, o Botafogo terá um importante desfalque para o duelo desta segunda-feira: o meia Renatinho, diagnosticado com uma lesão leve na coxa esquerda, sofrida no jogo contra o Audax Italiano. O lateral-esquerdo Moisés e o atacante Luiz Fernando também estão fora por contusão.