Resultado preliminar indica vitória de candidato pró-UE em eleição em Montenegro

15/04/2018 | 21:58



O líder do partido que está no poder em Montenegro, Milo Djukanovic, deve ser eleito primeiro-ministro do país, de acordo com os resultados preliminares das urnas. Ele se comprometeu a manter o país em uma rota firme para se integrar à União Europeia. Segundo os levantamentos, Djukanovic obteve 54% dos votos, assegurando a vitória no primeiro turno e evitando ir ao segundo turno, disse o Centro de Monitoração e Investigação, de caráter independente. O principal rival, Mladen Bojanic, levou 33% dos votos.

Se confirmado o resultado preliminar, ele representará um forte impulso para Djukanovic e para o Partido dos Socialistas Democráticos. A votação do domingo, a primeira desde que Montenegro se uniu à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), foi vista como uma prova para Djukanovic, que é favorável à entrada do país à UE em lugar de forjar vínculos mais próximos de Moscou, aliado tradicional de Montenegro.

"Temos conquistado uma vitória importante para o futuro europeu (de Montenegro", disse Djukanovic a seus seguidores, que o parabenizaram. Ele disse, ainda, que via o triunfo como "a confirmação da firme determinação de Montenegro de seguir no caminho europeu". Fonte: Associated Press.