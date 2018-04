Pacers supera Cavaliers e Celtics vence na prorrogação nos playoffs da NBA

15/04/2018 | 21:43



Com 32 pontos de Victor Oladipo, o Indiana Pacers resistiu a uma tentativa de reação do Cleveland Cavaliers no segundo tempo para conquistar uma vitória surpreendente neste domingo, por 98 a 80, fora de casa, no primeiro jogo da série, válida pela rodada inicial dos playoffs da NBA.

Foi a primeira vez em oito anos que LeBron James e o Cavaliers sofreram uma derrota na primeira rodada da pós-temporada. O astro vinha de 21 jogos de invencibilidade na rodada inicial. Aos 33 anos, ele busca chegar à sua oitava final seguida na NBA, mas a caminhada até lá parece bem mais complicada do que imaginava. O Cavaliers venceu 14 jogos de primeira rodada seguidos e sua última derrota nesta fase aconteceu em 22 de abril de 2010, na última temporada da primeira passagem de LeBron pela equipe.

O Pacers assumiu o controle do confronto desde o início, abrindo vantagem de 21 pontos no primeiro período e chegando a liderar por 23 no terceiro. O Cavaliers tentou reagir e até ficou a sete pontos, mas Oladipo marcou uma cesta de três crucial e depois Bojan Bogdanovic fez outra para deixar o time de Indianápolis em vantagem de 88 a 71.

O Pacers superou, assim, os tricampeões da conferência, que parecem arrastar para os playoffs os graves problemas de uma turbulenta temporada regular. LeBron terminou com 24 pontos, 12 assistências e dez rebotes para registrar o 20º "triple-double" de sua carreira, mas recebeu muito pouca ajuda em um jogo em que os outros quatro titulares do Cleveland - Kevin Love, Jeff Green, Rodney Hood e George Hill - fizeram, combinados, apenas 25 pontos.

O Indiana foi "varrido" pelo Cleveland na primeira rodada no ano passado. No entanto, não tinha Oladipo, que acertou seis arremessos de três e roubou duas vezes a posse de LeBron. Lance Stephenson terminou com 12 pontos e cinco rebotes pelo Pacers. O segundo jogo da série será disputado na quarta-feira.

CELTICS VENCE NA PRORROGAÇÃO - Também neste domingo, com 24 pontos e 12 rebotes de Al Horford, o Boston Celtics deixou para trás a cesta de três de Khris Middleton que levou o duelo para a prorrogação e superou o Milwaukee Bucks por 113 a 107, em casa, no duelo de abertura da série pela primeira rodada dos playoffs.

Terry Rozier acrescentou 23 pontos, quatro rebotes e três assistências para o Boston. Jaylen Brown contribuiu com 20 pontos. O novato Jayson Tatum fez 19 pontos e pegou dez rebotes.

Giannis Antetokounmpo liderou o Bucks com 35 pontos, 13 rebotes e sete assistências antes de ser excluído por excesso de faltas no tempo extra. Middleton contribuiu com 31 pontos, oito rebotes e seis assistências. Malcolm Brogdon fez seus 16 pontos após o intervalo.

O segundo jogo da série melhor de sete será na noite de terça-feira, novamente em Boston.